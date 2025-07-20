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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
5 хв.

Карта бойових дій на 20 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

Такі дані 20 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 20 липня 2025

Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025
Карта бойових дій на 19 июля 2025

Ситуація в Україні на 20 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 38 боєзіткнень за добу.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбито чотири атаки окупантів поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, зафіксовано п’ять атак.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік Філії та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 20 липня 2025

  • особового складу – близько 1 040 950 (+1 120) осіб;
  • танків – 11 032;
  • бойових броньованих машин – 23 012 (+7);
  • артилерійських систем – 30 531 (+46);
  • РСЗВ – 1 442 (+1);
  • засобів ППО – 1 198 (+1);
  • літаків – 421;
  • гелікоптерів – 340;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 712 (+163);
  • крилатих ракет – 3 492 (+1);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 606 (+112);
  • спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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