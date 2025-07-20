Карта бойових дій на 20 липня 2025 – ситуація на фронті

За минулу добу на фронті відбулося 177 бойових зіткнень.

Такі дані 20 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

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Карти бойових дій в Україні на 20 липня 2025

Ситуація в Україні на 20 липня 2026

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 38 боєзіткнень за добу.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Бологівка та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбито чотири атаки окупантів поблизу Степової Новоселівки та Кіндрашівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 26 разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське та в бік Серебрянки.

На Сіверському напрямку, у районах Григорівки, Серебрянки та Виїмки, зафіксовано п’ять атак.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки, Білої Гори, Предтечиного та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Диліївки, Щербинівки, Калинівки, Неліпівки та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових і наступальних дій агресора в бік Філії та у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоторецьке, Котлине, Молодецьке, Удачне, Горіхове, Олексіївка.

На Новопавлівському напрямку ворог 13 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Зірка, Вільне Поле, Новопіль, Зелене Поле, Маліївка, Шевченко та в бік Олександрограда й Камишувахи.

На Гуляйпільському напрямку ворог штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки поблизу населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку відбулося шість боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку населених пунктів Дніпровське, Садове, Придніпровське, в районі населеного пункту Гола Пристань та острова Козульський.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога на 20 липня 2025

особового складу – близько 1 040 950 (+1 120) осіб;

танків – 11 032;

бойових броньованих машин – 23 012 (+7);

артилерійських систем – 30 531 (+46);

РСЗВ – 1 442 (+1);

засобів ППО – 1 198 (+1);

літаків – 421;

гелікоптерів – 340;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 712 (+163);

крилатих ракет – 3 492 (+1);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 606 (+112);

спеціальної техніки – 3 932.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 243-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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