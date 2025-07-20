Зеленский: на следующей неделе подпишем новые контракты на дроны

Президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил о подписании на следующей неделе дополнительных контрактов по производству и поставке дронов.

Об этом говорится в его заметке в Telegram-канале.

Зеленский о новых контрактах

По словам главы государства, главнокомандующий ВСУ вместе с министром обороны и секретарем СНБО прорабатывают на днях все запросы на дополнительное финансирование производства и поставки дронов.

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– Речь идет как о беспилотниках для фронта, так и о защите наших городов и общин от российских ударных дронов. На следующей неделе будут подписаны соответствующие дополнительные контракты, – сообщил Зеленский.

Он добавил, что в докладе также говорилось об украинских дальнобойных ударах, в частности, о частоте и эффективности дипстрайков.

– Российская логистика должна ощутимо страдать в ответ на затягивание этой войны, – подчеркнул президент.

Также на докладе речь шла об уничтожении российских диверсионных групп на Покровском и других направлениях.

Зеленский написал, что тактика врага остается старой: он пытается за счет малых групп захватывать новые позиции. Украинские подразделения применяют все необходимые средства, чтобы выявлять и обезвреживать такую активность оккупанта.

Среди прочего президент обсудил с Сырским ситуацию в приграничных районах Сумской области.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль обсудил масштабирование дронов-перехватчиков с первым вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

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