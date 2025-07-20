Зеленський: наступного тижня підпишемо нові контракти на дрони

Президент України Володимир Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського заявив про підписання наступного тижня додаткових контрактів із виробництва та постачання дронів.

Про це йдеться у його дописі у Telegram-каналі.

Зеленський про нові контракти

За словами глави держави, головнокомандувач ЗСУ разом із міністром оборони та секретарем РНБО опрацьовують цими днями всі запити на додаткове фінансування виробництва та постачання дронів.

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– Йдеться як про безпілотники для фронту, так і про захист наших міст і громад від російських ударних дронів. Наступного тижня будуть підписані відповідні додаткові контракти, – повідомив Зеленський.

Він додав, що у доповіді також ішлося про українські далекобійні удари, зокрема про частоту та ефективність дипстрайків.

– Російська логістика має відчутно страждати у відповідь на затягування цієї війни, – наголосив президент.

Також на доповіді йшлося про знищення російських диверсійних груп на Покровському та інших напрямках.

Зеленський написав, що тактика ворога залишається старою: він намагається за рахунок малих груп захоплювати нові позиції. Українські підрозділи застосовують усі необхідні засоби, щоб виявляти та знешкоджувати таку активність окупанта.

Серед іншого президент обговорив із Сирським ситуацію у прикордонних районах Сумщини.

Раніше міністр оборони Денис Шмигаль обговорив масштабування дронів-перехоплювачів із першим віцепрем’єр-міністром – міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим.

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