Шмыгаль и Федоров согласовали масштабирование дронов-перехватчиков

Министр обороны Денис Шмыгаль рассказал о встрече с первым вице-премьер-министром — министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шмыгаль обсудил с Федоровым сотрудничество в обороне

По словам Шмыгаля, на встрече они обсудили ключевые направления взаимодействия в развитии оборонных технологий и инноваций.

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Особое внимание уделили масштабированию уже эффективных на поле боя решений — в частности дронов-перехватчиков, которые демонстрируют значительные результаты в борьбе с Shahed.

Шмыгаль отметил важность быстро найти и внедрить антидронные решения — это задача, которую поставил президент.

– Говорили также о производстве оружия и запуске новых решений, способных изменить ситуацию на фронте. Работаем над дерегуляцией в сфере передачи и списания дронов, чтобы военные получали необходимое без лишней бюрократии, — сообщил министр обороны.

Шмыгаль поблагодарил Федорова за действенное сотрудничество, отметив, что работа над совместными направлениями продолжается.

Напомним, 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение Дениса Шмыгаля новым министром обороны. За это проголосовали 267 народных избранников.

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