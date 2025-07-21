С фронта — в полицию: ветераны после ранений могут вернуться к службе

Ветераны российско-украинской войны могут трудоустроиться на различных должностях в рядах правоохранителей, ведь такую возможность предоставляет полиция Киева.

Полиция Киева трудоустраивает ветеранов войны

После тяжелых ранений на фронте домой возвращаются украинские воины, которые готовы служить в дальнейшем.

Поэтому они могут служить на различных должностях в рядах правоохранителей, отметили в полиции Киева.

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Взрывотехник столичного главка полиции Тарас Дмитрук — один из ветеранов, который продолжает служить там.

По информации полиции, сначала он нес службу в сводном отряде на Харьковском направлении и проводил разминирование деоккупированных земель. Однако он потерял ногу после того, как наступил на российскую мину.

Капитан полиции продолжил служить во взрывотехнической службе после реабилитации и протезирования, ведь для него — это возможность для продолжения важной миссии и получения поддержки коллег.

Вопрос возвращения на службу и полноценной жизни украинских защитников, которые прошли через сложные испытания войны, очень важны, заявил начальник столичного главка полиции Киева Дмитрий Шумейко.

По его словам, Министерство внутренних дел разработало соответствующие изменения в нормативно-правовые документы, которые теперь позволяют ветеранам вернуться к работе.

Ветеран ВСУ Александр Рудзевич был одним из тех, кто хотел служить в полиции. В Луганской области он получил огнестрельное ранение в руку, в результате чего пришлось ампутировать конечность.

Но украинский защитник согласился служить в полиции Киева после реабилитации. Сейчас он работает в управлении информационно-аналитической поддержки столичного главка полиции.

Дмитрий Шумейко отметил, что воины имеют силу духа, стойкость и опыт, которые приобретались высокой ценой.

— Искренне благодарны и в долгу перед всеми защитниками, которые хотят вернуться служить государству, несмотря на трудности и травмы. Они должны знать, что мы их ждем, — резюмировал он.

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