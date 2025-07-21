З фронту – до поліції: ветерани після поранень можуть повернутися до служби

Ветерани російсько-української війни можуть працевлаштуватися на різних посадах у лавах правоохоронців, адже таку можливість надає поліція Києва.

Поліція Києва працевлаштовує ветеранів війни

Після важких поранень на фронті додому повертаються українські воїни, які готові служити надалі.

Тому вони можуть служити на різних посадах у лавах правоохоронців, зазначили у поліції Києва.

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Вибухотехнік столичного главку поліції Тарас Дмитрук – один з ветеранів, який продовжує служити там.

За інформацією поліції, спочатку він ніс службу в зведеному загоні на Харківському напрямку та проводив розмінування деокупованих земель. Проте він втратив ногу після того, як наступив на російську міну.

Капітан поліції продовжив служити у вибухотехнічній службі після реабілітації та протезування, адже для нього – це про можливість для продовження важливої місії та отримання підтримки колег.

Питання повернення на службу та повноцінного життя українських захисників, які пройшли через складні випробування війни, є дуже важливими, заявив начальник столичного главку поліції Києва Дмитро Шумейко.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ розробило відповідні зміни до нормативно-правових документів, які тепер дозволяють ветеранам повернутися до роботи.

Ветеран ЗСУ Олександр Рудзевич був одним з тих, хто хотів служити у поліції. У Луганській області він дістав вогнепальне поранення в руку, внаслідок чого довелося ампутувати кінцівку.

Але український захисник погодився служити у поліції Києва після реабілітації. Зараз він працює в управлінні інформаційно-аналітичної підтримки столичного главку поліції.

Дмитро Шумейко наголосив, що воїни мають силу духу, стійкість і досвід, які здобувалися високою ціною.

– Щиро вдячні та в боргу перед всіма захисниками, які мають бажання повернутися служити державі, попри труднощі та травми. Вони мають знати, що ми на них чекаємо, – резюмував він.

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