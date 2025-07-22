ISW: только военные неудачи заставят Путина к переговорам с Украиной

Только существенные военные неудачи заставят президента РФ Владимира Путина изменить подход к войне против Украины.

Такого мнения аналитики Института изучения войны (ISW).

Условия для изменения позиции Кремля

По оценке ISW, только значительные неудачи России на поле боя, возможные своевременной и достаточной военной помощью Запада украинским силам, заставят Путина пересмотреть способность России военно победить Украину и привести его за стол переговоров.

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Аналитики подчеркивают, что такие неудачи не произойдут за считанные недели.

Вероятно, они потребуют нескольких месяцев или предвыборных сезонов при условии, что Запад обязуется должным образом оснастить и помочь украинским силам.

Ключевым условием является предоставление Украине достаточной поддержки до такой степени, чтобы украинские силы могли успешно проводить масштабные военные операции против российских войск.

ISW подчеркивает важность постоянной и адекватной военной помощи от западных партнеров как единственного способа создать условия для возможных переговоров с позиции силы.

Без этого Путин вряд ли согласится на серьезные уступки или изменение своих военных целей в Украине.

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