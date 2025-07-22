ISW: лише військові невдачі змусять Путіна до переговорів з Україною

Лише суттєві військові невдачі змусять президента РФ Володимира Путіна змінити підхід до війни проти України.

Такої думки аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Умови для зміни позиції Кремля

За оцінкою ISW, лише значні невдачі Росії на полі бою, уможливлені своєчасною та достатньою військовою допомогою Заходу українським силам, змусять Путіна переглянути здатність Росії військово перемогти Україну та привести його за стіл переговорів.

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Аналітики підкреслюють, що такі невдачі не відбудуться за лічені тижні.

Ймовірно, вони вимагатимуть кількох місяців або передвиборчих сезонів за умови, що Захід зобов’яжеться належним чином оснастити та допомогти українським силам.

Ключовою умовою є надання Україні достатньої підтримки до такої міри, щоб українські сили могли успішно проводити масштабні військові операції проти російських військ.

ISW наголошує на важливості постійної та адекватної військової допомоги від західних партнерів як єдиного способу створити умови для можливих переговорів з позиції сили.

Без цього Путін навряд чи погодиться на серйозні поступки або зміну своїх військових цілей в Україні.

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