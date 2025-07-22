Обмеження для САП і НАБУ: директор бюро закликав Зеленського ветувати закон №12414
Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос звернувся до Президента Володимира Зеленського із закликом не підписувати ухвалений Верховною Радою законопроєкт, який, за словами Кривоноса, переводить НАБУ і САП у залежний режим роботи.
Про це він заявив під час брифінгу в Києві.
Кривонос просить не підписувати закон, що послаблює НАБУ і САП: що відомо
— Дві незалежні інституції — НАБУ і САП — фактично повністю переводяться в залежний режим. Ми виступаємо категорично проти цього. Зараз іще є підпис Президента України, і ми просимо не підписувати цей законопроєкт, повернути його з відповідним вето, — наголосив Кривонос.
Він нагадав, що НАБУ і САП були створені для боротьби з високопосадовою корупцією, і їх незалежність є однією з ключових умов євроінтеграції України.
— Це умова, в тому числі, нашого поступу в Європу і розвитку європейського українського суспільства. Тому ще раз підкреслюю, що ми категорично засуджуємо такі дії і звертаємося з проханням не підписувати зазначений законопроєкт, — додав директор НАБУ.
Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.