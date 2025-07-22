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Законопроект № 12414 по ограничению полномочий НАБУ и САП передан Зеленскому

Володимир Зеленський
Фото: УНИАН

22 июля после подписания законопроекта № 12414 спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком документ был передан на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Законопроект № 12414 передан на подпись Зеленскому

Законопроект № 12414 об ограничении прав НАБУ и САП получил поддержку 263 народных избранников. Несмотря на блокирующее постановление относительно этого документа, зарегистрированное депутатом Ярославом Железняком, нормативный акт был утвержден спикером Рады и передан на подпись президенту.

Напомним, что законопроект № 12414 вызвал дискуссии в парламенте, а народные депутаты блокировали трибуну, чтобы помешать его принятию.

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Как сообщалось ранее, этот законопроект представляет прямую угрозу независимости САП и НАБУ, поскольку предусматривает подчинение деятельности органов генеральному прокурору.

Связанные темы:

Верховная РадаВладимир ЗеленскийНАБУРуслан СтефанчукСАП
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