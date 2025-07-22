Серьезный шаг назад: еврокомиссар о решении Рады по НАБУ и САП

Серьезную обеспокоенность решением Верховной Рады ликвидировать гарантии независимости НАБУ и САП выразила Европейская комиссия.

Еврокомиссия обеспокоена решением Рады по НАБУ и САП

В посте в соцсети X еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила серьезную обеспокоенность сегодняшним голосованием в Верховной Раде.

— Ликвидация ключевых гарантий независимости НАБУ — это серьезный шаг назад. Независимые органы, такие как НАБУ и САП, являются важными для пути Украины в ЕС. Верховенство права остается в самом центре переговоров о вступлении в ЕС, — сообщила она.

Напомним, что 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект № 12414 о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, “фактически уничтожающих независимость НАБУ и САП”.

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Несмотря на то, что было зарегистрировано блокирующее постановление, нормативный акт уже через час был утвержден спикером Рады Русланом Стефанчуком и передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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