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Как подписать документ электронной подписью: пошаговая инструкция
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Марина Терюханова, редактор ленты
4 мин.

Как подписать документ электронной подписью: пошаговая инструкция

Цифровий підпис
Фото: Pixabay

Электронная подпись (ЭП) позволяет людям подписывать документы электронным способом.

Она обеспечивает высокий уровень безопасности документов и использует криптографические методы для защиты документа от подделки, изменения или несанкционированного доступа. Это важно для конфиденциальных документов, таких как договоры, финансовые отчеты и личные данные. 

Как подписать документ электронной подписью в Дія 

ЭП позволяет подписывать документы в электронном виде, без необходимости распечатывать, подписывать вручную и сканировать их. Это значительно упрощает и ускоряет процесс документооборота. 

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Инструкция, как подписать документ электронной подписью в Дія: 

  • Перейдите на сайт Дія и авторизуйтесь с помощью BankID или MobileID. 
  • Выберите раздел Электронные подписи. 
  • Нажмите кнопку Подписать документ. 
  • Выберите файл с документом, который хотите подписать. 
  • Выберите тип ЭП, которую хотите использовать. 
  • Введите PIN-код своей ЭП. 
  • Нажмите кнопку Подписать. 
  • Скачайте подписанный документ. 

Если все сделали правильно, появится отдельное окно, где будет написано документ успешно подписан. Именно этот файл является официальным документом с подписью.

Использование ЭП позволяет экономить время и деньги, связанные с традиционными методами подписания документов. Вам не нужно тратить время на печать, подписание и доставку документов. 

Как подписать документ электронной цифровой подписью, используя ЦУО

Чтобы подписать документ электронной подписью (ЭП) на сайте ЦУО, вам потребуется: 

  • Квалифицированный сертификат ЭП. 
  • Зарегистрированный ключ ЭП. 
  • Документ, который вы хотите подписать. 

Пошаговая инструкция, как подписать документ электронной подписью в Украине на сайте ЦУО: 

  1. Перейдите на сайт ЦУО. 
  2. Нажмите кнопку Подписать документ. 
  3. Выберите способ загрузки документа с файла или облачного хранилища. 
  4. Выберите ключ ЭП, который установлен на вашем компьютере или ключ ЭП, который хранится в облачном сервисе. 
  5. Введите PIN-код вашего ключа ЭП. 
  6. Нажмите кнопку Подписать. 
  7. Скачайте подписанный документ. 
  8. Откройте подписанный документ. 

ЭП можно использовать из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Это особенно удобно для людей, которые часто путешествуют или работают удаленно. 

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Источник: Дія

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