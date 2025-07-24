Как подписать документ электронной подписью: пошаговая инструкция

Электронная подпись (ЭП) позволяет людям подписывать документы электронным способом.

Она обеспечивает высокий уровень безопасности документов и использует криптографические методы для защиты документа от подделки, изменения или несанкционированного доступа. Это важно для конфиденциальных документов, таких как договоры, финансовые отчеты и личные данные.

Как подписать документ электронной подписью в Дія

ЭП позволяет подписывать документы в электронном виде, без необходимости распечатывать, подписывать вручную и сканировать их. Это значительно упрощает и ускоряет процесс документооборота.

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Инструкция, как подписать документ электронной подписью в Дія:

Дія Перейдите на сайт и авторизуйтесь с помощью BankID или MobileID.

Выберите раздел Электронные подписи.

Нажмите кнопку Подписать документ.

Выберите файл с документом, который хотите подписать.

Выберите тип ЭП, которую хотите использовать.

Введите PIN-код своей ЭП.

Нажмите кнопку Подписать.

Скачайте подписанный документ.

Если все сделали правильно, появится отдельное окно, где будет написано документ успешно подписан. Именно этот файл является официальным документом с подписью.

Использование ЭП позволяет экономить время и деньги, связанные с традиционными методами подписания документов. Вам не нужно тратить время на печать, подписание и доставку документов.

Как подписать документ электронной цифровой подписью, используя ЦУО

Чтобы подписать документ электронной подписью (ЭП) на сайте ЦУО, вам потребуется:

Квалифицированный сертификат ЭП.

Зарегистрированный ключ ЭП.

Документ, который вы хотите подписать.

Пошаговая инструкция, как подписать документ электронной подписью в Украине на сайте ЦУО:

ЦУО. Перейдите на сайт Нажмите кнопку Подписать документ. Выберите способ загрузки документа с файла или облачного хранилища. Выберите ключ ЭП, который установлен на вашем компьютере или ключ ЭП, который хранится в облачном сервисе. Введите PIN-код вашего ключа ЭП. Нажмите кнопку Подписать. Скачайте подписанный документ. Откройте подписанный документ.

ЭП можно использовать из любой точки мира, где есть доступ к интернету. Это особенно удобно для людей, которые часто путешествуют или работают удаленно.

Источник : Дія

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