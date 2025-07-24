Як підписати документ електронним підписом: покрокова інструкція

Електронний підпис (ЕП) дає змогу людям підписувати документи електронним способом.

Він забезпечує високий рівень безпеки документів і використовує криптографічні методи для захисту документа від підробки, зміни або несанкціонованого доступу. Це важливо для конфіденційних документів, таких як договори, фінансові звіти та особисті дані.

Як підписати документ електронним підписом на сайті Дія

ЕП дає змогу підписувати документи в електронному вигляді, без необхідності видруковувати, підписувати вручну та сканувати їх. Це значно спрощує та прискорює процес документообігу. Отримати електронний підпис можна тут.

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Інструкція, як підписати документ електронним підписом у Дія:

Перейдіть на сайт Дія

Оберіть розділ Електронні підписи

Натисніть кнопку Підписати документ.

Оберіть файл із документом, який хочете підписати.

Оберіть тип ЕП, який хочете використовувати.

Введіть PIN-код свого ЕП.

Натисніть кнопку Підписати.

Завантажте підписаний документ.

Якщо все зробили правильно, з’явиться окреме вікно, де буде написано документ успішно підписаний. Саме цей файл є офіційним документом із підписом.

Використання ЕП дає змогу економити час і гроші, пов’язані з традиційними методами підписання документів. Вам не потрібно витрачати час на друк, підписання та доставлення документів.

Як підписати документ електронним цифровим підписом, використовуючи ЦЗО

Щоб підписати документ електронним підписом (ЕП) на сайті ЦЗО, вам буде потрібно:

Кваліфікований сертифікат ЕП.

Зареєстрований ключ ЕП.

Документ, який ви хочете підписати.

Покрокова інструкція, як підписати документ електронним підписом в Україні на сайті ЦЗО:

Перейдіть на сайт ЦЗО

Натисніть кнопку Підписати документ.

Оберіть спосіб завантаження документа з файлу або хмарного сховища.

Оберіть ключ ЕП, який встановлений на вашому комп’ютері, або ключ ЕП, який зберігається у хмарному сервісі.

Введіть PIN-код вашого ключа ЕП.

Натисніть кнопку Підписати.

Завантажте підписаний документ.

Відкрийте підписаний документ.

ЕП можна використовувати з будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Це особливо зручно для людей, які часто подорожують або працюють віддалено.

Джерело : Дія

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