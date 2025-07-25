В США младенец весом 285 г попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый рано родившийся

В США годовалый ребенок попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый рано родившийся младенец. Он появился на свет на 133 дня раньше установленного срока и провел первые шесть месяцев жизни в больнице.

Самый ранорожденный ребенок: что о нем известно

Нэш Кин родился 5 июля 2024 года в медицинском центре Университета Айовы в Айова-Сити. Это произошло на 21 неделе беременности, что на 133 дня раньше ожидаемого срока – 280 дней (около 40 недель).

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При рождении рост Нэша составлял всего 24 см. Мальчик весил 285 г – меньше грейпфрута.

Ребенка немедленно доставили в отделение интенсивной терапии новорожденных IV уровня, которое считается одним из самых современных в США.

Для любого недоношенного малыша наиболее опасны первые часы и дни после рождения. Такие детки нуждаются в постоянном наблюдении и частом мониторинге.

После шести месяцев пребывания в отделении интенсивной терапии новорожденных Нэша выписали из больницы. Однако он все еще нуждается в медицинской помощи для развития.

Ребенок находится на кислородной терапии, имеет зонд для кормления и носит слуховые аппараты из-за легкой потери слуха. Он посещает специализированный медицинский детский сад.

Предыдущим рекордсменом был Кертис Зи-Кит Ми, родившийся в больнице Университета Алабамы в Бирмингеме на 21 неделе и 1 дне беременности. Он появился на свет на 132 дня раньше нормы.

Источник: Книга рекордов Гиннеса

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