У США немовля вагою 285 г потрапило до Книги рекордів Гіннеса як найраніше народжене

У США однорічна дитина потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найраніше народжене немовля. Вона з’явилася на світ на 133 дні раніше за встановлений термін і провела перші шість місяців життя в лікарні.

Найбільш ранонароджена дитина: що про неї відомо

Неш Кін народився 5 липня 2024 року в медичному центрі Університету Айови в Айова-Сіті. Це сталося на 21 тижні вагітності, що на 133 дні раніше очікуваного терміну – 280 днів (близько 40 тижнів).

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При народженні зріст Неша становив лише 24 см. Хлопчик важив 285 г – менше за грейпфрут.

Дитину негайно доправили у відділення інтенсивної терапії новонароджених IV рівня, яке вважається одним із найсучасніших у США.

Для будь-якого недоношеного малюка найнебезпечніші перші години та дні після народження. Такі дітки потребують постійного спостереження і частого моніторингу.

Після шести місяців перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених Неша виписали з лікарні. Однак він все ще потребує медичної допомоги для розвитку.

Дитина перебуває на кисневій терапії, має зонд для годування та носить слухові апарати через легку втрату слуху. Вона відвідує спеціалізований медичний дитячий садок.

Попереднім рекордсменом був Кертіс Зі-Кіт Мі, який народився в лікарні Університету Алабами в Бірмінгемі на 21 тижні та 1 дні вагітності. Він з’явився на світ на 132 дні раніше норми.

Джерело: Книга рекордів Гіннеса

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