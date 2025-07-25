Зеленский: Задача — ежедневно выпускать 1 тыс. дронов-перехватчиков для защиты городов

Президент Украины Владимир Зеленский посетил производство дронов-перехватчиков, которые будут сбивать российские беспилотники. Главная задача — способность применять по меньшей мере 1 тыс. таких перехватчиков в сутки.

Зеленский о дронах-перехватчиках для Украины

Как заявил Владимир Зеленский, он разговаривал с производителями дронов-перехватчиков сегодня, 25 июля.

По словам президента, он находился на предприятии, поблагодарил команду и увидел, как производится защита для украинских городов, сел и наших людей.

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Глава государства подчеркнул, что Украина умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.

— Задача для производителей поставлена четкая — это способность Украины в определенное время применить по меньшей мере 1 тыс. перехватчиков в сутки, — утверждает Зеленский.

В то же время президент отметил, что украинские чиновники обеспечивают заключение контрактов и постоянную работу с нашими партнерами, чтобы не было дефицита финансирования.

По его мнению, украинский производственный потенциал — это часть общей силы европейцев. Президент поблагодарил всех, кто помогает развивать эту силу.

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