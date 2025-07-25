Зеленський: Завдання – щодня випускати 1 тис. дронів-перехоплювачів для захисту міст

Президент України Володимир Зеленський відвідав виробництво дронів-перехоплювачів, які збиватимуть російські безпілотники. Головне завдання – здатність застосовувати щонайменше 1 тис. таких перехоплювачів на добу.

Зеленський про дрони-перехоплювачі для України

Як заявив Володимир Зеленський, він говорив з виробниками дронів-перехоплювачів сьогодні, 25 липня.

За словами президента, він перебував на підприємстві, подякував команді та побачив, як виробляється захист для українських міст, сіл і наших людей.

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Глава держави наголосив, що Україна вміє робити класні речі та зберігає технологічне лідерство в захисті життя.

– Завдання для виробників поставлено чітке – це здатність України у визначений час застосувати щонайменше 1 тис. перехоплювачів на добу, – стверджує Зеленський.

Водночас президент зазначив, що українські урядовці забезпечують контрактування та постійну роботу з нашими партнерами, щоб не було дефіциту фінансування.

На його думку, український виробничий потенціал – це частина спільної сили європейців. Президент подякував усім, хто допомагає розбудувати цю силу.

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