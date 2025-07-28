СИЗО, колонии, пытки: где Россия держит украинских военных в плену

В ночь на 29 июля 2022 года Россия совершила террористический акт, устроив массовое убийство украинских военнопленных в Оленовке. В этом году исполняется три года со дня этого ужасного преступления россиян.

В результате теракта в Оленовке погибло не менее 53 украинских защитников и еще 130 получили ранения различной степени тяжести.

Накануне почти 200 бойцов бригады НГУ Азов перевели в другое помещение, их выстроили, проверили по списку и по одному завели в барак, запретив выходить на улицу.

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Около 23:15 за пределами колонии услышали взрыв, а около полуночи раздался второй – уже внутри камеры. В результате барак обрушился и начался пожар. Военнопленные, которые находились в той части помещения, погибли все, а в другой – получили тяжелые ранения.

Администрация колонии тем временем не тушила пожар и не оказывала медицинской помощи. Из-за этого многие травмированные умирали от потери крови и болевого шока.

11 октября 2022 года Украине вернули тела украинских военных. По результатам экспертиз идентифицировали 52 погибших в Оленовке. Российская сторона не допускает в колонию ни украинских и международных следователей, ни миссию Красного Креста и ООН.

Факты ICTV рассказывают о тюрьмах, в которых сегодня Россия удерживает украинских военнопленных и гражданских заложников — колонии, которые по своему режиму и жестокости являются аналогами Оленовки.

В каких тюрьмах и условиях РФ удерживает пленных

Оленовка стала для мира символом российского варварства после массового убийства украинских военнопленных в июле 2022 года. Но она – не исключение, а часть разветвленной системы лагерей и колоний, в которых Россия скрытно удерживает тысячи людей.

Представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Олег Гущин рассказывал, что Россия создала более 300 мест содержания для украинских военнопленных.

– В Украине есть пять лагерей для военнопленных и пять временных мест содержания. Ко всем ним есть беспрепятственный доступ всех правозащитных организаций, международных институтов, МККК, ООН и т. д. В Россия — более 300, включая оккупированные территории и Беларусь. Ни к одному из этих мест нет никакого доступа, – подчеркнул Гущин.

По данным ООН, более 95% украинских военнопленных подвергаются пыткам в российском плену.

На сайте проекта Inferno публикуют данные об условиях содержания украинских военных в плену: пытках, отсутствии медицинской помощи и других нарушениях прав человека.

Можно узнать об условиях пребывания в девяти местах содержания военнопленных на территории России и пяти — на временно оккупированных территориях.

Например, в СИЗО № 1 в Курске пленные описывают процедуру приема как самую ужасную часть пребывания в любой российской тюрьме. По прибытии туда заключенных жестоко избивали. По свидетельствам одного из пленных, его привезли в изолятор в 11 утра, а уже в 15 скорая помощь забрала его в реанимационное отделение после побоев.

Пленных избивали дубинками, пытали электрошокерами и унижали. После каждой неудачи армии РФ жестокость надзирателей только усиливалась – они срывали злость на заключенных. Пытки также широко применялись во время допросов.

– Наша камера была шириной 2,5 метра и длиной 6 метров. Нас там было 12 человек, хотя камера рассчитана на шесть. Они доваривали кровати, чтобы всем было где спать. В камере было очень сыро, условия были плохими, – рассказывали военнопленные.

Таганрогский следственный изолятор известен как одно из самых жестоких мест содержания украинских пленных. Впервые группу украинских бойцов доставили туда в апреле 2022 года — с тех пор, по свидетельствам, в учреждении непрерывно применяют пытки, допросы и психологическое насилие.

Некоторые из военнопленных вспоминают о том, что происходило после прибытия в изолятор. Во дворе громко звучала музыка, в частности песня Катюша. Как только машина останавливалась, слышались крики, нецензурная брань и звуки ударов.

Пленных силой вытаскивали из транспорта избивая. Один из свидетелей рассказал, что его, из-за онемения ног, вытащили за куртку и бросили лицом вниз – он потерял сознание.

Все дальнейшие процессы сопровождались жестоким физическим насилием. По словам того же свидетеля, его били по голове сотни раз — кулаками, электрошокерами и резиновыми дубинками. Пленным завязывали глаза, а тех, кто не мог бежать из-за ранений или слабости, били еще более жестоко.

Отдельно сообщается о так называемых приемных коридорах – шеренгах военных спецназовцев, которые избивали каждого, кто проходил через них.

В Брянском СИЗО военнопленные подвергаются систематическому психологическому давлению и принудительной пропаганде. Каждое утро их заставляют петь гимн РФ и выкрикивать “слава России”. Пленных унижают, называя “фашистами” и “нацистами”, а также запрещают общаться на украинском языке.

Освобожденные из плена бойцы Азова вспоминают, что условия содержания в Донецком следственном изоляторе напоминали XVII–XVIII век. Камеры были переполнены: в помещениях, рассчитанных на 10 человек, содержали по 25 пленных.

Места не хватало настолько, что спать приходилось по очереди. Прогулки на свежем воздухе были полностью запрещены – покидать камеру разрешали только для участия в так называемых следственных или судебных действиях.

Еще одним местом содержания пленных является импровизированная тюрьма, оборудованная на территории бывшей обувной фабрики Салама в Сокологирске (ранее Первомайск) Луганской области, под контролем боевиков ЧВК Вагнера.

Украинских военнопленных содержали в переполненных подземных камерах в антисанитарных и нечеловеческих условиях. Заключенные регулярно подвергались выборочным пыткам, психологическому давлению и унижениям. В частности, физическим пыткам подвергали военных Азова и батальона Айдар.

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