Трагедия в Оленовке: Сибига призвал МУС выдать ордера на арест виновных в убийстве
В третью годовщину трагедии в Оленовке министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех, причастных к умышленному убийству украинских военнопленных.
Об этом он написал в соцсети Х.
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— 29 июля 2022 года Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других в ходе спланированного теракта. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом, — заявил Сибига.
Глава МИД призвал МУС привлечь к ответственности как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и пытался скрыть преступление. Он также подчеркнул, что справедливость в деле Оленовки — это не опция, а моральный и правовой императив.
Отдельно министр подчеркнул важность поддержки создания Специального международного трибунала по преступлению агрессии России против Украины.
— Только решив проблему коренного преступления — неспровоцированной войны — мы сможем обеспечить полную ответственность за все другие преступления, совершенные РФ. Мир не должен забывать и не имеет права отводить взгляд, — написал Сибига.
Напомним, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года российские войска совершили обстрел исправительной колонии в поселке Оленовка Донецкой области, где содержались украинские военнопленные — преимущественно защитники Азовстали. В результате атаки погибли по меньшей мере 53 украинца, еще более 130 получили ранения.