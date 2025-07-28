Трагедія в Оленівці: Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт винних у вбивстві

У треті роковини трагедії в Оленівці міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх, причетних до навмисного вбивства українських військовополонених.

Про це він написав у соцмережі Х.

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— 29 липня 2022 року Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших під час спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом, — заявив Сибіга.

Очільник МЗС закликав МКС притягнути до відповідальності як виконавців, так і тих, хто віддавав накази і намагався приховати злочин. Він також наголосив, що справедливість у справі Оленівки — це не опція, а моральний і правовий імператив.

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Окремо міністр наголосив на важливості підтримки створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

— Лише вирішивши проблему корінного злочину — неспровокованої війни — ми зможемо забезпечити повну відповідальність за всі інші злочини, вчинені РФ. Світ не повинен забувати і не має права відводити погляд, — написав Сибіга.

Нагадаємо, в ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили обстріл виправної колонії в селищі Оленівка на Донеччині, де утримувалися українські військовополонені — переважно захисники Азовсталі. Внаслідок атаки загинули щонайменше 53 українці, ще понад 130 отримали поранення.

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