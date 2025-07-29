Зеленский разрешил украинцам в возрасте от 60 лет служить по контракту

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №13229, который разрешает прохождение военной службы по контракту гражданам, достигшим 60-летнего возраста.

Соответствующая информация появилась в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Украинцы старше 60 лет смогут служить в ВСУ: что известно

Согласно закону, во время действия военного положения на военную службу по контракту могут быть приняты граждане в возрасте от 60 лет. Основным условием для этого является прохождение военно-врачебной комиссии и письменное согласие командира воинской части.

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Пожилые контрактники смогут занимать небоевые должности: рядового, сержантского или старшинского состава, а также младшего или старшего офицерского состава. Срок контракта — один год с возможностью дальнейшего продления. Для офицеров кандидатура дополнительно должна быть согласована с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

Документ предусматривает испытательный срок продолжительностью два месяца. В случае его непрохождения контракт автоматически расторгается.

Контрактная служба для лиц старше 60 лет будет действовать только в условиях военного положения. В случае его прекращения или отмены такие контракты завершаются досрочно.

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