Зеленський дозволив українцям віком від 60 років служити за контрактом

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №13229, який дозволяє проходження військової служби за контрактом громадянам, які досягли 60-річного віку.

Відповідна інформація з’явилася в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Українці старше 60 років зможуть служити у ЗСУ: що відомо

Згідно із законом, під час дії воєнного стану на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни віком від 60 років. Основною умовою для цього є проходження військово-лікарської комісії та письмова згода командира військової частини.

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Літні контрактники зможуть обіймати небойові посади: рядового, сержантського або старшинського складу, а також молодшого або старшого офіцерського складу. Строк контракту — один рік з можливістю подальшого продовження. Для офіцерів кандидатура додатково має бути погоджена з Генеральним штабом Збройних сил України.

Документ передбачає випробувальний термін тривалістю два місяці. У разі його непроходження контракт автоматично розривається.

Контрактна служба для осіб старше 60 років буде діяти лише в умовах воєнного стану. У разі його припинення або скасування такі контракти завершуються достроково.

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