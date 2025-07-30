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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Италия и Франция разрешили: Матвиенко стала самым высоким чиновником РФ, допущенным в ЕС с 2022 года

Валентина Матвієнко
Фото: УНИАН

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, которая находится под санкциями Европейского Союза, смогла попасть в Швейцарию для участия в международной конференции.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

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По данным сервисов отслеживания полетов, самолет с Матвиенко пролетел через воздушное пространство Турции, Средиземного моря, Италии и Франции и прибыл в Женеву в понедельник. Возвращение в Москву также произошло через территории Франции и Италии.

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Итальянское правительство, по информации источников агентства, разрешило пролет по просьбе правительства Швейцарии, предварительно проконсультировавшись с Францией. В Министерстве иностранных дел Швейцарии отметили, что подобные исключения из запрета возможны для полетов в дипломатических целях.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС запретил российским самолетам входить в свое воздушное пространство. Матвиенко возглавила российскую делегацию на Всемирной конференции спикеров парламентов, которая проходила в Женеве.

Напомним, во время Всемирной конференции глав парламентов в Женеве делегации нескольких стран, в том числе и украинская, устроили демарш — они покинули зал во время выступления представительницы Совета Федерации России Валентины Матвиенко.

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