Елена Дума подала в отставку с должности главы АРМА

Елена Дума – глава АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов) подала заявление на отставку 30 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства.

Елена Дума подала в отставку

В своем заявлении Дума обратилась к правительству с просьбой удовлетворить ее решение, подчеркнув, что сделала это в день вступления в силу закона, усиливающего институциональную состоятельность АРМА.

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– С сегодняшнего дня все эти изменения, наконец, официально закреплены в украинском законодательстве, – подчеркнула она.

По словам Елены Думы, во время ее пребывания в должности агентство прошло ряд важных этапов трансформации.

Среди достижений:

улучшение показателей работы;

введение прозрачных процедур через систему Prozorro;

расширение международного сотрудничества;

а также запуск модернизации Реестра арестованных активов.

Следующим шагом для агентства, как отметила Дума, станет международный аудит, который, по ее словам, должен пройти независимо. Для этого она также подписала соответствующие документы.

В завершение Дума выразила уверенность, что следующий руководитель АРМА обеспечит достойное продолжение начатых реформ.

Как сообщает нардеп Ярослав Железняк, вопрос освобождения Елены Думы рассмотрит КМУ.

После чего будет объявлен конкурс на нового руководителя АРМА.

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