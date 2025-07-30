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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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Правительство разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость

Денис Шмигаль
Фото: Минобороны

Кабинет министров Украины принял решение, которое должно ускорить производство украинских дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Правительство разрешило включать кредитные расходы в себестоимость дронов: что известно

По представлению Министерства обороны, производителям разрешено включать расходы на уплату процентов по кредитам в себестоимость продукции.

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Это означает, что предприятия смогут эффективнее привлекать кредитные средства для изготовления техники, необходимой на фронте. В то же время установлено ограничение — расходы по кредитам не должны превышать 10% от общей себестоимости.

— Этот новый финансовый механизм позволит создавать оружие и технологии больше, быстрее и эффективнее. Масштабируем оборонную индустрию, привлекаем больше ресурсов. Результат — миллионы украинских дронов для фронта, — отметил премьер-министр Украины.

Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского правительство расширило программу Контракт 18-24.

Отныне отдельное направление предусмотрено для операторов дронов, которые будут служить в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбе.

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