Правительство разрешило производителям дронов и РЭБ включать проценты по кредитам в себестоимость
Кабинет министров Украины принял решение, которое должно ускорить производство украинских дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Правительство разрешило включать кредитные расходы в себестоимость дронов: что известно
По представлению Министерства обороны, производителям разрешено включать расходы на уплату процентов по кредитам в себестоимость продукции.
Это означает, что предприятия смогут эффективнее привлекать кредитные средства для изготовления техники, необходимой на фронте. В то же время установлено ограничение — расходы по кредитам не должны превышать 10% от общей себестоимости.
— Этот новый финансовый механизм позволит создавать оружие и технологии больше, быстрее и эффективнее. Масштабируем оборонную индустрию, привлекаем больше ресурсов. Результат — миллионы украинских дронов для фронта, — отметил премьер-министр Украины.
Напомним, по поручению президента Владимира Зеленского правительство расширило программу Контракт 18-24.
Отныне отдельное направление предусмотрено для операторов дронов, которые будут служить в Вооруженных силах Украины, Нацгвардии и Госпогранслужбе.