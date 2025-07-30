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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Уряд дозволив виробникам дронів і РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості

Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів України ухвалив рішення, яке має пришвидшити виробництво українських дронів і засобів радіоелектронної боротьби.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Уряд дозволив вносити кредитні витрати до собівартості дронів: що відомо

За поданням Міністерства оборони, виробникам дозволено включати витрати на сплату відсотків за кредитами до собівартості продукції.

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Це означає, що підприємства зможуть ефективніше залучати кредитні кошти для виготовлення техніки, необхідної на фронті. Водночас встановлено обмеження — витрати за кредитами не повинні перевищувати 10% від загальної собівартості.

— Цей новий фінансовий механізм дасть змогу створювати зброю і технології більше, швидше та ефективніше. Масштабуємо оборонну індустрію, залучаємо більше ресурсів. Результат — мільйони українських дронів для фронту, — зазначив прем’єр-міністр України.

Нагадаємо, за дорученням президента Володимира Зеленського уряд розширив програму Контракт 18–24.

Відтепер окремий напрям передбачено для операторів дронів, які служитимуть у Збройних силах України, Нацгвардії та Держприкордонслужбі.

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