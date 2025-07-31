Нужно ли отрабатывать две недели при увольнении во время военного положения

После введения военного положения в Украине законодательство в сфере труда претерпело некоторые изменения. Речь идет о прекращении трудовых отношений. Увольнение должно происходить по тому же алгоритму, как и раньше.

Однако есть исключения, когда работник может не отрабатывать две недели при увольнении – это предусмотрено законом Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения. Детальнее – в материале Фактов ICTV.

Как нужно увольняться в Украине

Как и в мирное время, так и во время военного положения работник обязан в письменном виде предупредить работодателя о намерении уволиться с должности за две недели.

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Но теперь можно не только написать заявление об увольнении от руки, но и отправить его по электронной почте или с помощью любого мессенджера.

В любом документе – бумажном или электронном – следует указать дату его создания. Руководитель должен зафиксировать дату получения документа.

Во время военного положения базовые требования не изменились. По-прежнему работник после написания заявления должен отработать еще две недели, по истечении которых он считается официально уволенным, независимо от желания работодателя.

Однако есть прописанные в законодательстве исключения, когда людям дают возможность официально уволиться без отработки этого времени.

Кто имеет право не отрабатывать две недели

Согласно Кодексу законов о труде Украины, работодатель обязан уволить работника в срок, о котором он просит, если тот не может продолжать работать.

Однако для этого нужно иметь уважительную причину, которую, возможно, придется подтвердить документально. Список причин перечислен в ч. 1 ст. 38 КЗоТ. Среди них:

переезд на новое место жительства;

перевод мужа или жены на работу в другую местность;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности, подтвержденная медицинским заключением;

беременность;

уход за ребенком до достижения им четырнадцатилетнего возраста или ребенком с инвалидностью;

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или лицом с инвалидностью I группы;

выход на пенсию;

принятие на работу по конкурсу.

Этот список – не окончательный, но работнику нужно иметь уважительную причину для увольнения без двухнедельной отработки.

Работодатель может запросить подтверждение этих причин, например, медицинское заключение, справку с места работы, куда перевели мужа или жену, или другой документ.

Отсутствие на работе более четырех месяцев подряд

В Государственной службе Украины по вопросам труда отмечают, что во время военного положения действуют и новые основания для увольнения работника, в частности отсутствие его на работе и информации о причинах этого более четырех месяцев подряд (п. 8-3 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины).

Среди них — отсутствие на работе и информации о причинах этого более четырех месяцев подряд (п. 8-3 ч. 1 ст. 36 КЗоТ Украины).

В случае невыполнения одновременно двух вышеприведенных условий увольнение в соответствии с таким основанием может быть признано судом незаконным, например, если работник докажет, что в течение четырех месяцев информировал работодателя о причинах отсутствия.

Однако если работник отсутствовал на работе несколько периодов, которые в целом составляют четыре месяца, то это нельзя считать основанием для увольнения.

Работодатель также может уволить работника, если утрачена возможность обеспечивать его работой, например, из-за оккупации или уничтожения производственных мощностей предприятия из-за боевых действий.

Изменились и сроки, в которые работодатель обязан предупредить работника об увольнении. Во время военного положения это необходимо сделать не позже чем за 10 дней, а не за два месяца, как это было раньше. К тому же теперь не нужно получать согласие от профсоюза, чтобы уволить работника.

В Госслужбе по вопросам труда отмечают, что неявка на работу по неизвестным причинам более четырех месяцев не должна приравниваться к увольнению из-за прогулов и уклонения от рабочих обязанностей (п. 4 ст. 40 КЗоТ). Прежде всего, это связано именно с боевыми действиями и обстрелами гражданских объектов, поэтому человек в любой момент может оказаться в критической ситуации, не иметь возможности сообщить о своем состоянии и местонахождении.

Трудовые отношения также прекращаются без отработки двух недель, если работник или работодатель признан погибшим или пропавшим без вести.

Как не отрабатывать две недели после увольнения

Две недели — это срок на увольнение работника по собственному желанию или же при отсутствии уважительной причины. Он предоставляется для того, чтобы работодатель смог найти замену на увольняемую должность. Если же человек назвал причину, по которой ему нужно раньше уволиться, тогда этот срок отработки не применяется. Есть еще несколько вариантов, однако у них есть нюансы.

Если же работник не рассказал о своих уважительных причинах, то срок остается на усмотрение работодателя. Руководитель может сократить это время, вообще не применять или уволить работника по соглашению сторон.

В последнем случае работник и работодатель могут в любое время прекратить действие договора, и каждая из этих сторон может быть инициатором для прекращения трудовых отношений.

Если же руководитель отмечает, что работнику необходимо отработать этот срок, тогда тот может работать две недели в дистанционном формате, когда человек самостоятельно определяет рабочее место и обустраивает условия для работы.

Также по желанию работника в случае его увольнения ему могут предоставить неиспользованный отпуск с последующим увольнением. Датой увольнения тогда будет считаться последний день отпуска.

Изменения в законодательстве внесли коррективы в процедуру увольнения с отработкой двух недель во время военного положения. В частности, от обязанности отрабатывать двухнедельный срок освобождаются работники предприятий, находящихся в зоне боевых действий.

Исключение — рабочие объектов критической инфраструктуры или привлеченные к выполнению общественно-полезных работ.

Что будет, если не отрабатывать две недели

Если работник не назвал уважительной причины и не собирается отрабатывать две недели — тогда работодатель может уволить его за прогулы, согласно действующему законодательству. Однако он должен документально зафиксировать дни, когда такой работник не пришел на работу.

В случае прогулов работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Ему могут объявить выговор или принять решение об увольнении по ст. 147 КЗоТ.

Лучший вариант – увольняться по установленной процедуре, которая работает уже много лет, чтобы избежать негативного влияния на дальнейшую трудовую деятельность.

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