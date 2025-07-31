Украинские разработчики создают турели с ИИ для уничтожения реактивных Шахедов — эксперт

Украинские разработчики работают над новой технологией поворотными турелями, которые могут быть эффективными в уничтожении российских реактивных дронов.

Об этом в эфире Радио NV рассказал военный эксперт Сергей Безкрестнов.

Технология поворотных турелей: что известно

— Есть разработка, о которой говорил Федоров (министр цифровой трансформации Михаил Федоров, — Ред.) — она не является секретной. Речь идет о поворотных турели. Сейчас мы сбиваем Шахеды силами мобильных огневых групп, которые работают с земли. Поворотные турели будут управляться искусственным интеллектом — будут наводиться на Шахед, экстраполировать его маневры, движения и, используя, так сказать, нейросеть, смогут поражать точнее, — рассказал эксперт.

Бескрестнов привел пример: артиллерийские установки Гепард, которые Германия передала Украине как средство ПВО, успешно справляются с реактивными целями.

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Единственное отличие заключается в том, что у Гепардов захват цели происходит с помощью радиолокационной станции.

Украинские разработчики, по его словам, будут пытаться реализовать подобное решение более бюджетными и современными средствами — на базе тепловизоров, с захватом цели с помощью искусственного интеллекта и подключением зенитных систем, работающих на больших высотах.

— Плюс, возможно, мы изменим тактику перехвата зенитными дронами. Сейчас мы делаем ставку на то, чтобы догонять Шахед, а, возможно, будем работать на опережение. Я не склонен к пессимизму, но работы еще много. Единственное, к чему призываю — не действовать постфактум, а опережать, как это делает противник. Потому что если мы будем постоянно догонять, а не опережать, это ничем хорошим не закончится, — добавил Бескрестнов.

По его словам, было понятно, что россияне осуществят контрмеры — они видели, куда движутся украинские специалисты, как развиваются технологии.

— Реактивные шахеты не появились с воздуха, их нельзя было сделать за день, за два, за три. Раз они полетели группами, значит, противник к этому готовился заранее и имеет уже на складах какую-то определенную их партию, — отметил эксперт.

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