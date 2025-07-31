Как развестись в Украине в 2025 году: куда обращаться и какие документы необходимы
Если супруги хотят прекратить пребывание в браке, то пара имеет право оформить развод.
Как подать на развод, куда обращаться и какие документы необходимы в Украине в 2025 году — в материале на Фактах ICTV.
Как развестись в Украине 2025: куда обращаться
Подать на развод в Украине можно через ЗАГС или через суд. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, то развод происходит через суд. Если детей нет или они уже совершеннолетние, то для развода можно обратиться в ЗАГС с соответствующими документами. Сделать это можно лично, посетив отделение по месту жительства (прописки) супруга (супруги) или онлайн.
Если супруги или один из них является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), то обратиться в ЗАГС можно по месту фактического проживания. При этом необходимо подтвердить статус ВПЛ соответствующей справкой.
Какие документы нужны для оформления развода оффлайн
Если оба супруга пришли к согласию и желают развестись, при этом не имеют общих несовершеннолетних детей, то они могут обратиться в ЗАГС по месту регистрации. Сама процедура расторжения брака не занимает много времени.
Для оформления развода необходимо обратиться в отделение ЗАГСа и предоставить следующие документы:
- заявление на расторжение брака (заполняется в ЗАГСе);
- оригинал свидетельства о браке;
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ИНН (мужа и жены).
Супругам, согласно законодательству, может быть предоставлен месяц, чтобы окончательно определиться с принятым решением. Через месяц в назначенное время им необходимо прийти в ЗАГС для регистрации расторжения брака и получения соответствующего свидетельства.
Как подать на развод в Украине через суд
Перечень документов для развода через суд зависит от определенной ситуации и сложности рассматриваемого дела.
В любом случае понадобятся:
- паспорта мужа и жены;
- свидетельство о рождении общего ребенка (детей);
- свидетельство о браке;
- регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков ИНН.
Как подать на развод в Украине онлайн: какие документы нужны
В 2025 году оформить развод через Дію нельзя, однако можно получить онлайн-документ о разводе через систему Электронный суд.
Он имеет такую же юридическую силу, как тот, что выдается в ЗАГСе. Как это сделать и какие документы понадобятся — читайте в материале по ссылке.