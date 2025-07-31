Как развестись в Украине в 2025 году: куда обращаться и какие документы необходимы

Если супруги хотят прекратить пребывание в браке, то пара имеет право оформить развод.

Как подать на развод, куда обращаться и какие документы необходимы в Украине в 2025 году — в материале на Фактах ICTV.

Как развестись в Украине 2025: куда обращаться

Подать на развод в Украине можно через ЗАГС или через суд. Если у супругов есть несовершеннолетние дети, то развод происходит через суд. Если детей нет или они уже совершеннолетние, то для развода можно обратиться в ЗАГС с соответствующими документами. Сделать это можно лично, посетив отделение по месту жительства (прописки) супруга (супруги) или онлайн.

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Если супруги или один из них является внутренне перемещенным лицом (ВПЛ), то обратиться в ЗАГС можно по месту фактического проживания. При этом необходимо подтвердить статус ВПЛ соответствующей справкой.

Какие документы нужны для оформления развода оффлайн

Если оба супруга пришли к согласию и желают развестись, при этом не имеют общих несовершеннолетних детей, то они могут обратиться в ЗАГС по месту регистрации. Сама процедура расторжения брака не занимает много времени.

Для оформления развода необходимо обратиться в отделение ЗАГСа и предоставить следующие документы:

заявление на расторжение брака (заполняется в ЗАГСе);

оригинал свидетельства о браке;

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика ИНН (мужа и жены).

Супругам, согласно законодательству, может быть предоставлен месяц, чтобы окончательно определиться с принятым решением. Через месяц в назначенное время им необходимо прийти в ЗАГС для регистрации расторжения брака и получения соответствующего свидетельства.

Как подать на развод в Украине через суд

Перечень документов для развода через суд зависит от определенной ситуации и сложности рассматриваемого дела.

В любом случае понадобятся:

паспорта мужа и жены;

свидетельство о рождении общего ребенка (детей);

свидетельство о браке;

регистрационные номера учетных карточек налогоплательщиков ИНН.

Как подать на развод в Украине онлайн: какие документы нужны

В 2025 году оформить развод через Дію нельзя, однако можно получить онлайн-документ о разводе через систему Электронный суд.

Он имеет такую же юридическую силу, как тот, что выдается в ЗАГСе. Как это сделать и какие документы понадобятся — читайте в материале по ссылке.

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