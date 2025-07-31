Як розлучитися в Україні у 2025 році: куди звертатися та які документи потрібні

Якщо подружжя хоче припинити перебування у шлюбі, то пара має право оформити розлучення.

Як подати на розлучення, куди звертатися та які документи необхідні в Україні у 2025 році – у матеріалі на Фактах ICTV.

Як розлучитися в Україні 2025: куди звертатися

Подати на розлучення в Україні можна через РАЦС або через суд. Якщо у подружжя є неповнолітні діти, то розлучення відбувається через суд. Якщо дітей немає або вони вже повнолітні, то для розлучення можна звернутися до РАЦСу з відповідними документами. Зробити це можна особисто, відвідавши відділення за місцем проживання (прописки) чоловіка (дружини) або онлайн.

Зараз дивляться

Якщо подружжя або один з них є внутрішньо переміщеною особою (ВПО), то звертатися до РАЦСу можна за місцем фактичного проживання. При цьому необхідно підтвердити статус ВПО відповідною довідкою.

Які документи потрібно для оформлення розлучення офлайн

Якщо обоє з подружжя дійшли згоди та бажають розлучитися, при цьому не мають спільних неповнолітніх дітей, то вони можуть звернутися до РАЦСу за своїм місцем реєстрації. Сама процедура розірвання шлюбу не займає багато часу.

Для оформлення розлучення необхідно звернутися в органи РАЦСу та надати такі документи:

заява на розірвання шлюбу (заповнюється в РАЦСі);

оригінал свідоцтва про шлюб;

паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків ІПН (чоловіка та дружини).

Подружжю, згідно з законодавством, може бути надано місяць, щоб остаточно визначитись з прийнятим рішенням. Через місяць у призначений час їм необхідно прийти до РАЦСу для реєстрації розірвання шлюбу та отримання відповідного свідоцтва.

Як подати на розлучення в Україні через суд

Перелік документів для розлучення через суд залежить від певної ситуації та складності справи.

У будь-якому випадку знадобляться:

паспорти чоловіка та дружини;

свідоцтво про народження спільної дитини (дітей);

свідоцтво про шлюб;

реєстраційні номери облікових карток платників податків ІПН.

Як подати на розлучення в Україні онлайн: які документи потрібні

У 2025 році оформити розлучення через Дію не можна, проте можна отримати онлайн-документ про розлучення через систему Електронний суд.

Він має таку ж юридичну силу, як і той, що видається в РАЦСі. Як це зробити та які документи знадобляться – читайте в матеріалі за посиланням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.