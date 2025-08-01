Будет ли выходной на День Независимости Украины в 2025 году в условиях военного положения

Ежегодно 24 августа в Украине отмечают один из важнейших государственных праздников — День Независимости. В мирное время это официальный выходной день, определенный статьей 73 Кодекса законов о труде Украины.

Но военное положение в Украине продлено до 5 ноября 2025 года, поэтому нормы некоторых статей КЗоТ временно не применяются.

Будет ли выходной на День Независимости Украины в 2025 году, читайте в нашем материале.

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День Независимости: будет ли выходной

В 2025 году 24 августа выпадает на воскресенье. В обычных условиях это означало бы, что выходной день переносится на следующий рабочий, то есть на понедельник, 25 августа. Это предусмотрено частью третьей статьи 67 КЗоТ, которая гарантирует работникам дополнительный день отдыха, если праздничный день совпадает с выходным.

Но выходного не будет, ведь военное положение отменяет перенос. Из-за введенного в Украине военного положения, нормы статьи 67 и 73 КЗоТ временно не действуют.

Согласно части 6 статьи 6 Закона Украины Об организации трудовых отношений в условиях военного положения № 2136-IX, в период действия военного положения выходные и праздничные дни не переносятся, даже если они приходятся на воскресенье.

То есть, выходного, для тех кто работает посменно, на День Независимости в 2025 году не будет. Понедельник, 25 августа, будет обычным рабочим днем.

Но работодатели могут самостоятельно принять решение предоставить работникам дополнительный день отдыха, если это не противоречит условиям военного времени и внутреннему распорядку. Но это не обязанность, а право.

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