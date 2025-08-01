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Марина Терюханова, редакторка стрічки
3 хв.

Чи буде вихідний на День Незалежності України у 2025 році в умовах воєнного стану

чи буде вихідний на день незалежності україни 2025
Фото: Pexels

Щороку 24 серпня в Україні відзначають одне з найважливіших державних свят – День Незалежності. У мирний час це офіційний вихідний день, визначений статтею 73 Кодексу законів про працю України.  

Але воєнний стан в Україні продовжено до 5 листопада 2025 року, тож норми деяких статей КЗпП тимчасово не застосовуються. 

Чи буде вихідний на День Незалежності України у 2025 році, читайте в нашому матеріалі. 

Зараз дивляться

День Незалежності: чи буде вихідний 

У 2025 році 24 серпня випадає на неділю. У звичайних умовах це означало б, що вихідний день переноситься на наступний робочий, тобто на понеділок, 25 серпня. Це передбачено частиною третьою статті 67 КЗпП , яка гарантує працівникам додатковий день відпочинку, якщо святковий день збігається з вихідним. 

Але вихідного не буде, адже воєнний стан скасовує перенесення. Через запроваджений в Україні воєнний стан, норми статті 67 та 73 КЗпП тимчасово не діють.  

Відповідно до частини 6 статті 6 Закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану № 2136-IX, у період дії воєнного стану вихідні та святкові дні не переносяться, навіть якщо вони припадають на неділю. 

Тобто, вихідного, для тих хто працює позмінно, на День Незалежності у 2025 році не буде. Понеділок, 25 серпня, буде звичайним робочим днем. 

Але роботодавці можуть самостійно ухвалити рішення надати працівникам додатковий день відпочинку, якщо це не суперечить умовам воєнного часу і внутрішньому розпорядку. Але це не обов’язок, а право. 

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