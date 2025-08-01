Кабмин разрешил вручение боевых повесток по почте: как это работает

Кабмин упростил порядок вручения боевых повесток. Теперь их разрешено вручать не только под личную подпись, но и отправлять по почте.

Об этом говорится в постановлении правительства №916 от 30 июля 2025 года.

Боевая повестка по почте: как это работает

Отметим, что ранее боевая повестка должна была вручаться только военнообязанным и резервистам под личную подпись.

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Однако теперь боевая повестка может быть получена по почте — а именно рекомендательным письмом по адресу места жительства.

Таким образом, если человек проигнорирует боевую повестку по почте, его ждет не просто штраф по КУоАП, а уголовная ответственность – розыск от правоохранителей за уклонение от призыва.

По данным ТЦК, ранее рассылали следующие виды повесток:

взятие на воинский учет;

прохождение медосмотра на пригодность;

уточнение персональных данных и сверка военного билета с данными реестра;

боевая повестка.

Эти изменения касаются тех лиц, которые уже прошли медкомиссию. Если человек откажется получить повестку, это будет трактоваться как уклонение от мобилизации.

Напомним, что в Украине начали отправлять повестки по почте еще в 2024 году. Однако это не касалось повесток на отправку к месту прохождения службы.

Тем же лицам, которые подлежат призыву на основании результатов ВВК, вручали боевые повестки только под личную подпись о получении.

Источник : Правительственный портал

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