Кабмин разрешил вручение боевых повесток по почте: как это работает
Кабмин упростил порядок вручения боевых повесток. Теперь их разрешено вручать не только под личную подпись, но и отправлять по почте.
Об этом говорится в постановлении правительства №916 от 30 июля 2025 года.
Боевая повестка по почте: как это работает
Отметим, что ранее боевая повестка должна была вручаться только военнообязанным и резервистам под личную подпись.
Однако теперь боевая повестка может быть получена по почте — а именно рекомендательным письмом по адресу места жительства.
Таким образом, если человек проигнорирует боевую повестку по почте, его ждет не просто штраф по КУоАП, а уголовная ответственность – розыск от правоохранителей за уклонение от призыва.
По данным ТЦК, ранее рассылали следующие виды повесток:
- взятие на воинский учет;
- прохождение медосмотра на пригодность;
- уточнение персональных данных и сверка военного билета с данными реестра;
- боевая повестка.
Эти изменения касаются тех лиц, которые уже прошли медкомиссию. Если человек откажется получить повестку, это будет трактоваться как уклонение от мобилизации.
Напомним, что в Украине начали отправлять повестки по почте еще в 2024 году. Однако это не касалось повесток на отправку к месту прохождения службы.
Тем же лицам, которые подлежат призыву на основании результатов ВВК, вручали боевые повестки только под личную подпись о получении.