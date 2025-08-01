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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Кабмін дозволив вручення бойових повісток поштою: як це працює

військовий, повістка
Фото: Міноборони

Кабмін спростив порядок вручення бойових повісток. Тепер їх дозволено вручати не лише під особистий підпис, але й надсилати поштою. 

Про це сказано у постанові уряду №916 від 30 липня 2025 року.

Бойова повістка поштою: як це працює

Зазначимо, що раніше бойова повістка мала бути вручена тільки військовозобов’язаним та резервістам під особистий підпис. 

Зараз дивляться

Однак тепер може бути отримана бойова повістка поштою – а саме рекомендаційним листом на адресу місця проживання. 

Тож якщо людина проігнорує бойову повістку поштою, її чекає не просто штраф за КУпАП, а кримінальна відповідальність – розшук від правоохоронців за ухилення від призову. 

За даними ТЦК, раніше розсилали такі види повісток: 

  • взяття на військовий облік;
  • проходження медогляду на придатність;
  • уточнення персональних даних та звірка військового квитка з даними реєстру;
  • бойова повістка.

Ці зміни стосуються тих осіб, які вже пройшли медкомісію. Якщо людина відмовиться отримати повістку, це трактуватимуть як ухилення від мобілізації. 

Нагадаємо, що в Україні почали надсилати повістки поштою ще в 2024 році. Однак це не стосувалось повісток на відправлення до місця проходження служби.

Тим же особам, які підлягають призову на основі результатів ВЛК, вручали бойові повістки тільки під особистий підпис про отримання. 

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Джерело: Урядовий портал

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