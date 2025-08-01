Что такое САП: функции и полномочия Специализированной антикоррупционной прокуратуры

31 июля 2025 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №13533, который восстанавливает независимость и полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Президент Владимир Зеленский подписал документ в тот же день.

Этот документ инициирован главой государства с целью устранения противоречивых изменений, которые ранее фактически ставили антикоррупционные органы под контроль генерального прокурора Украины.

Напомним, что протесты, вызванные принятием законопроекта №12414, который угрожал независимости антикоррупционных органов, продолжались с 22 по 31 июля 2025 года. В разных городах Украины люди выходили на митинги, требуя вернуть полномочия НАБУ и САП.

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Что такое САП в Украине и какие задачи выполняет, читайте в нашем материале.

САП: как расшифровывается

САП — это сокращенное название Специализированной антикоррупционной прокуратуры, одного из ключевых органов в системе борьбы с коррупцией в Украине. Она является отдельным структурным подразделением Офиса генерального прокурора и создана для осуществления процессуального руководства в уголовных производствах, связанных с топ-коррупцией, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Проще говоря, если НАБУ — это орган, который ведет досудебное расследование, то САП контролирует это расследование, следит за соблюдением закона и представляет обвинение в суде.

Когда и зачем создали САП

САП была создана в 2015 году в рамках антикоррупционной реформы, которая началась в Украине после Революции Достоинства. Ее создание стало ответом на запрос общества и международного сообщества относительно реальной борьбы с коррупцией на самом высоком уровне.

Именно поэтому САП работает с самыми резонансными уголовными производствами. В частности, речь идет о делах в отношении чиновников: министров, судей, народных депутатов, руководителей государственных предприятий и тому подобное. Благодаря своей специализации она отличается от обычной прокуратуры и имеет более высокие стандарты прозрачности и независимости.

Что такое САП Украины и кому подчиняется

Роль и задачи САП:

обеспечить законность действий детективов НАБУ,

проверять доказательства и утверждать подозрения,

согласовывать ходатайства в суд (например, об обыске или аресте имущества),

поддерживать публичное обвинение во время судебного разбирательства.

Именно прокуроры САП доказывают в суде вину должностных лиц в совершении коррупционных преступлений и добиваются справедливых приговоров.

Несмотря на то что САП является подразделением Офиса генерального прокурора, она имеет специальный статус независимости. Это сделано для того, чтобы обеспечить беспристрастность в расследовании дел, где, например, фигурируют работники прокуратуры или даже сам генпрокурор.

Руководитель САП избирается на открытом конкурсе с привлечением международных экспертов и не может быть уволен без четко обоснованных оснований.

Какими преступлениями занимается САП

В отличие от обычной прокуратуры, где прокуроры работают над различными категориями дел (от убийств до краж), САП занимается исключительно преступлениями, связанными с коррупцией, в частности незаконным обогащением, злоупотреблением служебным положением, подкупом и тому подобное. При этом речь идет именно о высокопоставленной коррупции.

На 2025 год САП возглавляет Александр Клименко, назначенный в 2022 году после конкурса.

Фото: САП

Источник : Офис генпрокурора

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