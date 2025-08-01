Що таке САП: функції та повноваження Спеціалізованої антикорупційної прокуратури

31 липня 2025 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13533, який відновлює незалежність і повноваження Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президент Володимир Зеленський підписав документ того ж дня.

Цей документ ініційований главою держави з метою усунення суперечливих змін, що раніше фактично ставили антикорупційні органи під контроль генерального прокурора України.

Нагадаємо, що протести, спричинені ухваленням законопроєкту №12414, який загрожував незалежності антикорупційних органів, тривали з 22 до 31 липня 2025 року. У різних містах України люди виходили на мітинги, вимагаючи повернути повноваження НАБУ та САП.

Зараз дивляться

Що таке САП в Україні та які завдання виконує, читайте в нашому матеріалі.

САП: як розшифровується

САП – це скорочена назва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, одного з ключових органів у системі боротьби з корупцією в Україні. Вона є окремим структурним підрозділом Офісу генерального прокурора і створена для здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, пов’язаних з топкорупцією, які розслідує Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Простіше кажучи, якщо НАБУ – це орган, що веде досудове розслідування, то САП контролює це розслідування, наглядає за дотриманням закону та представляє обвинувачення у суді.

Коли і навіщо створили САП

САП була створена у 2015 році в рамках антикорупційної реформи, яка розпочалася в Україні після Революції Гідності. Її створення стало відповіддю на запит суспільства та міжнародної спільноти щодо реальної боротьби з корупцією на найвищому рівні.

Саме тому САП працює з найрезонанснішими кримінальними провадженнями. Зокрема, йдеться про справи щодо високопосадовців: міністрів, суддів, народних депутатів, керівників державних підприємств тощо. Завдяки своїй спеціалізації вона відрізняється від звичайної прокуратури та має вищі стандарти прозорості й незалежності.

Що таке САП України та кому підпорядковується

Роль і завдання САП:

забезпечити законність дій детективів НАБУ,

перевіряти докази та затверджувати підозри,

погоджувати клопотання до суду (наприклад, про обшук або арешт майна),

підтримувати публічне обвинувачення під час судового розгляду.

Саме прокурори САП доводять у суді вину посадовців у вчиненні корупційних злочинів і добиваються справедливих вироків.

Попри те що САП є підрозділом Офісу генерального прокурора, вона має спеціальний статус незалежності. Це зроблено для того, щоб забезпечити неупередженість у розслідуванні справ, де, наприклад, фігурують працівники прокуратури або навіть сам генпрокурор.

Керівник САП обирається на відкритому конкурсі із залученням міжнародних експертів і не може бути звільнений без чітко обґрунтованих підстав.

Якими злочинами займається САП

На відміну від звичайної прокуратури, де прокурори працюють над різними категоріями справ (від вбивств до крадіжок), САП займається виключно злочинами, пов’язаними з корупцією, зокрема незаконним збагаченням, зловживанням службовим становищем, підкупом тощо. Йдеться саме про високопосадову корупцію.

На 2025 рік САП очолює Олександр Клименко, призначений у 2022 році після конкурсу.

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Фото: САП

Джерело : Офіс генпрокурора

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