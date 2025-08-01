Социальные выплаты на детей: изменится ли размер помощи в августе
С 1 августа 2025 года в Украине размер социальных выплат на детей, который привязан к прожиточному минимуму, не изменится.
Социальные выплаты на детей с 1 августа
Максимальная сумма пособия по беременности и родам для официально трудоустроенных женщин составляет 106 500 грн в месяц, а минимальная — 7 100 грн.
Размер выплат определяется на основе средней заработной платы женщины за последние 12 месяцев перед выходом в декретный отпуск. В августе эти выплаты останутся без изменений.
Помощь от государства после рождения ребенка для женщин, у которых нет трудового стажа, в августе может вырости, если Верховная Рада согласует утвержденный Кабмином законопроект №13532.
Так, размер единоразовой выплаты женщинам, которые родили, может увеличиться с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн. грн, а ежемесячная помощь – до 7 000 грн в месяц.
На данный момент выплаты по рождению ребенка утверждены на уровне 41 280 грн, сначала выдают 10,3 тыс. грн, а остальную сумму – по 860 грн в течение 36 месяцев.
Выплаты матерям-одиночкам в августе 2025 года:
- дети до 6 лет — 2 563 грн;
- дети от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
- студенты дневной формы обучения в возрасте 18-23 года — 3 028 грн.
Алименты в августе 2025 года:
- до 6 лет – не менее 2 563 грн;
- от 6 до 18 лет – от 3 196 грн;
- от 18 до 23 лет (если ребенок учится) — 3028 грн.
Максимальная сумма алиментов – до 10 прожиточных минимумов:
- для детей до 6 лет – 25 630 грн;
- для детей 6–18 лет – 31 960 грн.
Выплаты опекунам в августе остались прежними:
- дети до 6 лет — 6 407,50 грн;
- дети от 6 до 18 лет — 7 990 грн.
Для детей с инвалидностью:
- до 6 лет — 8 970,50 грн;
- от 6 до 18 лет — 11 186 грн.
Социальная помощь многодетным семьям – 2 100 грн на каждого ребенка.
Выплаты для детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в августе останутся прежними — 3 000 грн.
Услуга “муниципальная няня” продолжает действовать в августе для таких категорий детей:
- до 3 лет – дети ВПЛ без тяжелых заболеваний;
- до 6 лет — дети, которые нуждаются в дополнительном уходе;
- до 6 лет — если один из родителей имеет инвалидность I или II группы;
- до 6 лет — если проживают в регионах, где не работают детсады (в частности, в отдельных частях Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областей).
Возмещение услуги не может превышать 7 100 грн в месяц на одного ребенка. Право на “муниципальную няню” имеют как ВПЛ, так и семьи с детьми, которые проживают в районах без доступа к дошкольному образованию.
Отдельная денежная помощь — 50 000 грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий.
Эта выплата не влияет на другие социальные пособия или субсидии.