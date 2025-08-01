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Малиновская Ангелина, редактор ленты
5 мин.

Социальные выплаты на детей: изменится ли размер помощи в августе

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С 1 августа 2025 года в Украине размер социальных выплат на детей, который привязан к прожиточному минимуму, не изменится.

Социальные выплаты на детей с 1 августа

Максимальная сумма пособия по беременности и родам для официально трудоустроенных женщин составляет 106 500 грн в месяц, а минимальная — 7 100 грн.

Размер выплат определяется на основе средней заработной платы женщины за последние 12 месяцев перед выходом в декретный отпуск. В августе эти выплаты останутся без изменений.

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Помощь от государства после рождения ребенка для женщин, у которых нет трудового стажа, в августе может вырости, если Верховная Рада согласует утвержденный Кабмином законопроект №13532.

Так, размер единоразовой выплаты женщинам, которые родили, может увеличиться с 10,3 тыс. до 50 тыс. грн. грн, а ежемесячная помощь – до 7 000 грн в месяц.

На данный момент выплаты по рождению ребенка утверждены на уровне 41 280 грн, сначала выдают 10,3 тыс. грн, а остальную сумму – по 860 грн в течение 36 месяцев.

Выплаты матерям-одиночкам в августе 2025 года:

  • дети до 6 лет — 2 563 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 3 196 грн;
  • студенты дневной формы обучения в возрасте 18-23 года — 3 028 грн.

Алименты в августе 2025 года:

  • до 6 лет – не менее 2 563 грн;
  • от 6 до 18 лет – от 3 196 грн;
  • от 18 до 23 лет (если ребенок учится) — 3028 грн.

Максимальная сумма алиментов – до 10 прожиточных минимумов:

  • для детей до 6 лет – 25 630 грн;
  • для детей 6–18 лет – 31 960 грн.

Выплаты опекунам в августе остались прежними:

  • дети до 6 лет — 6 407,50 грн;
  • дети от 6 до 18 лет — 7 990 грн.

Для детей с инвалидностью:

  • до 6 лет — 8 970,50 грн;
  • от 6 до 18 лет — 11 186 грн.

Социальная помощь многодетным семьям – 2 100 грн на каждого ребенка.

Выплаты для детей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в августе останутся прежними — 3 000 грн.

Услуга “муниципальная няня” продолжает действовать в августе для таких категорий детей:

  • до 3 лет – дети ВПЛ без тяжелых заболеваний;
  • до 6 лет — дети, которые нуждаются в дополнительном уходе;
  • до 6 лет — если один из родителей имеет инвалидность I или II группы;
  • до 6 лет — если проживают в регионах, где не работают детсады (в частности, в отдельных частях Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областей).

Возмещение услуги не может превышать 7 100 грн в месяц на одного ребенка. Право на “муниципальную няню” имеют как ВПЛ, так и семьи с детьми, которые проживают в районах без доступа к дошкольному образованию.

Отдельная денежная помощь — 50 000 грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или временно оккупированных территорий.

Эта выплата не влияет на другие социальные пособия или субсидии.

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