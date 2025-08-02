Росія посилює спроби оточити Покровськ – розвідка Британії

Російські сухопутні війська посилюють спроби оточити Покровськ, ключовий український логістичний центр, який підтримує операції на Донбасі.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії від 2 серпня.

РФ намагається оточити Покровськ

Британські аналітики зазначають, що протягом останнього тижня сухопутні війська РФ досягли поступових успіхів на північному сході від Покровська, намагаючись обійти та перерізати його логістичні маршрути та наземні лінії зв’язку.

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Росіяни просунулися на захід у районі шосе H-32, зокрема в напрямку села Родинське, через яке пролягає головний північний маршрут постачання Покровська.

Також російські війська захопили територію на південь від шосе, просунувшись у районі Миролюбівки.

У звіті йдеться, що за даними відкритих джерел 22 липня 2025 року, російські диверсійні та розвідувальні групи намагалися проникнути в південну частину Покровська, але українські сили провели операції з очищення території.

Розвідка Британії зазначає, що Покровськ, імовірно, був пріоритетним напрямком для Росії з моменту захоплення Авдіївки в лютому 2024-го. Російські зусилля проти укріпленого міста коштували Росії великих втрат у живій силі та матеріальних ресурсах.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що українські підрозділи тримають позиції на фронті, особливо на Покровському напрямку. Найбільша інтенсивність боїв зараз відбувається у Покровську і Добропіллі.

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