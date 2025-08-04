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Марина Терюханова, редактор ленты
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Бронирование стоматологов: есть ли шанс получить отсрочку в 2025 году

бронювання стоматологів
Фото: Pexels

Изменения, внесенные Кабинетом Министров Украины в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, вызвали новую волну обсуждений. В частности, начала появляться информация о возможности бронирования стоматологов.

Можно ли забронировать стоматолога, читайте в нашем материале.

Возможно ли бронирование стоматологов в 2025 году

Адвокат бюро Сидорченко и Партнеры Татьяна Марчак в комментарии для Фактов ICTV отметила, что Кабинет Министров Украины принял постановление №1362, которым внес изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время.

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В документе появился новый пункт, прямо предусматривающий возможность бронирования военнообязанных, занимающих определенные специализированные должности, в частности:

  • протезисты-ортезисты,
  • техники-протезисты-ортезисты,
  • инженеры-технологи-протезисты,
  • инженеры-протезисты,
  • механики протезно-ортопедических изделий.

Марчак подчеркнула, что эти специальности прямо связаны с реабилитацией и ортопедией, а не со стоматологией.

— Как указано в статье 10 Закона Украины О реабилитации в сфере здравоохранения, протезиста-ортезиста отнесены к специалистам по реабилитации, и именно это объясняет, почему они попали в перечень тех, кого можно бронировать, — отметила адвокат.

По словам адвоката, в самом постановлении нет ни одного упоминания о врачах-стоматологах, зубных техниках или других стоматологических специальностях. Поэтому бронирование стоматологов-протезистов возможно только на общих основаниях.

К тому же, Кабинет Министров Украины постановлением №36 разрешил полное бронирование военнообязанных работников медицинских учреждений государственной и коммунальной формы собственности. Ранее эта возможность ограничивалась 50% от общего количества.

Но изменения касаются учреждений общественного здоровья, центров крови, а также учреждений, проводящих судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы.

Правила бронирования стоматологов

По словам адвоката, большинство стоматологических клиник, особенно частных, не входят в перечень критически важных предприятий, которые имеют право на бронирование работников.

В то же время есть исключения. Например, если клиника оказывает экстренную медицинскую помощь или выполняет специальные задачи в военной сфере, то ее работники могут претендовать на отсрочку от мобилизации, при условии признания предприятия критически важным.

— Речь идет, в частности, об участии в лечении пациентов с серьезными травмами или обеспечении специализированной помощи военным, — говорит Марчак.

Порядок бронирования стоматологов:

  • Инициирует процесс работодатель, а именно руководитель учреждения должен обратиться с соответствующим представлением в орган исполнительной власти или Минздрав.
  • В заявке указываются должности работников, которых планируют забронировать, а также предоставляется обоснование, почему именно эти специалисты необходимы.
  • Далее документы рассматриваются, и в случае положительного решения формируется приказ с перечнем забронированных лиц.
  • Стандартный срок бронирования составляет до 6 месяцев с возможностью дальнейшего продления.

Работник должен иметь официальный трудовой договор и получать ежемесячную заработную плату не менее, чем минимальная зарплата, умноженная на коэффициент 2,5.

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