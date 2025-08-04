Карта боевых действий на 4 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боестолкновения.

Против Украины враг нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые бомбы, совершил 903 удара дронами-камикадзе и 3011 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Такие данные по состоянию на 22:00 3 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Сейчас смотрят

Где идут бои в Украине 4 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 4 августа 2025 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.