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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

Карта боевых действий на 4 августа 2025 года – ситуация на фронте

Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 153 боестолкновения.

Против Украины враг нанес один ракетный и 53 авиационных удара, применив одну ракету и сбросив 82 управляемые бомбы, совершил 903 удара дронами-камикадзе и 3011 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Такие данные по состоянию на 22:00 3 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

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Карты боевых действий в Украине на 4 августа 2025 года

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 258-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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