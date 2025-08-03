Взрывы на Киевщине: продолжается вражеская атака ударными дронами

Ночью с 3 на 4 августа прогремели взрывы на Киевщине. Украину с северо-востока атакуют ударные дроны. В Киевской области работает ПВО.

Взрывы на Киъвщине 4 августа: какие последствия

Россия начала новую атаку шахедами на Украину, запустив их с севера.

В 23:45 в Киевской областной военной администрации сообщили, что на Киевщине зафиксированы ударные БПЛА.

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— Работают силы ПВО, — отметили в КОВА.

Перед этим в Воздушных силах предупредили о движении вражеских ударных дронов:

БПЛА на юго-западе Сумской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА на северо-востоке Черниговской области, курс — юго-западный, на востоке и юге Черниговской области, курс — западный;

БПЛА на востоке Харьковской области, курс — западный;

БПЛА на севере и северо-востоке Полтавской области, курс — западный/юго-западный;

БПЛА в центральной части и на севере Черкасской области, курс — западный.

Напомним, в ночь на 31 августа произошла комбинированная атака на Киев. Россияне атаковали столицу крылатыми ракетами Искандер-К и дронами.

Взрывы раздавались в Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Шевченковском районах.

В Святошинском ракета попала в девятиэтажку, разрушив подъезд.

В результате атаки погиб 31 человек, среди них пятеро детей. Пострадали 159 человек.

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