Карта бойових дій на 4 серпня 2025 – ситуація на фронті

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнень.

Проти України ворог завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Такі дані станом на 22:00 3 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.

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