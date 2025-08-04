Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 4 серпня 2025 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 153 боєзіткнень.
Проти України ворог завдав одного ракетного та 53 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 82 керовані бомби, здійснив 903 удари дронами-камікадзе та 3011 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Такі дані станом на 22:00 3 серпня оприлюднив Генеральний штаб України.
Зараз дивляться
Де точаться бої в Україні 4 серпня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.
Карти бойових дій в Україні на 4 серпня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 258-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Читайте такожВибухи на Київщині: триває ворожа атака ударними дронами
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.