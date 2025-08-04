Оккупанты готовят Донецкий аэропорт для запуска дронов по Украине — ISW

Российские войска готовят инфраструктуру Донецкого аэропорта для массовых атак дронами по Украине.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Донецкий аэропорт может стать базой для российских дронов

Спутниковые снимки июля 2025 года зафиксировали активную подготовку оккупантами аэропортовой территории под дронную базу.

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Российские власти частично демонтировали укрепления на взлетно-посадочной полосе и начали масштабные строительные работы на стоянках самолетов, вероятно, готовя места для топливных резервуаров.

OSINT-группа CyberBoroshno зафиксировала строительство закрытых складских помещений рядом с разрушенным терминалом аэропорта.

Оккупанты также оборудуют пункты ручного управления беспилотниками, зоны разгрузки боеголовок и посты воздушного наблюдения.

Восстанавливается и взлетно-посадочная полоса для возможных операций авиации.

По оценкам экспертов, новая инфраструктура предназначена для запуска ударных дронов типа Shahed, дронов-ловушек Gerbera и, возможно, реактивных беспилотников Geran.

— Пункты запуска дронов дальнего действия, расположенные ближе к линии фронта, сократят время реакции украинской противовоздушной обороны, — говорится в отчете ISW.

Аналитики ISW предупреждают, что дальнейшее использование Россией оккупированной Украины для дроновых ударов будет представлять растущую угрозу не только для Украины, но и для государств НАТО, если Кремль будет удерживать контроль над украинскими территориями.

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