Окупанти готують Донецький аеропорт для запуску дронів по Україні – ISW

Російські війська готують інфраструктуру Донецького аеропорту для масових атак дронами по Україні.

Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Донецький аеропорт може стати базою для російських дронів

Супутникові знімки липня 2025 року засвідчили активну підготовку окупантами аеропортової території під дронову базу.

Зараз дивляться

Російська влада частково демонтувала укріплення на злітно-посадковій смузі та розпочала масштабні будівельні роботи на стоянках літаків, імовірно готуючи місця для паливних резервуарів.

OSINT-група CyberBoroshno зафіксувала будівництво закритих складських приміщень поряд із зруйнованим терміналом аеропорту.

Окупанти також обладнують пункти ручного управління безпілотниками, зони розвантаження боєголовок та пости повітряного спостереження.

Відновлюється і злітно-посадкова смуга для можливих операцій авіації.

За оцінками експертів, нова інфраструктура призначена для запуску ударних дронів типу Shahed, дронів-пасток Gerbera та можливо реактивних безпілотників Geran.

— Пункти запуску дронів дальньої дії, розташовані ближче до лінії фронту, скоротять час реакції української протиповітряної оборони, — йдеться у звіті ISW.

Аналітики ISW попереджають, що подальше використання Росією окупованої України для дронових ударів становитиме зростаючу загрозу не лише для України, але й для держав НАТО, якщо Кремль утримуватиме контроль над українськими територіями.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.