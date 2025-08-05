Бронирование совместителей в 2025 году: можно ли не менять основное место работы

В связи с продлением действия военного положения в Украине и всеобщей мобилизации вопрос бронирования военнообязанных работников остается актуальным и требует четкого правового понимания.

Особенно это касается ситуаций, когда человек работает на нескольких работах, в частности по совместительству, и именно там работодатель имеет возможность осуществить бронирование.

Адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова объяснила для Фактов ICTV, возможно ли бронирование совместителей во время мобилизации и при каких условиях.

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Бронирование военнообязанных в период полномасштабного вторжения и, соответственно, всеобщей мобилизации имеет важное стратегическое значение как для работников, так и для работодателей.

Довольно часто возникают ситуации, когда работник по основному месту работы не подлежит бронированию, тогда как по месту работы по совместительству есть такая возможность. В связи с этим у многих возникает логичный вопрос: можно ли реализовать право на бронирование именно по месту работы по совместительству и требует ли это изменения основного места трудоустройства?

— Да, ответ на этот вопрос однозначно положительный. Действительно, бронирование по месту работы по совместительству является правомерным, — отметила адвокат.

Порядок бронирования военнообязанных определен Постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 2023 года № 76 Об утверждении Порядка бронирования военнообязанных по спискам во время действия военного положения.

По словам адвоката, указанное постановление не содержит никаких ограничений по бронированию работников, работающих по совместительству.

— Более того, позиция по бронированию совместителей подтверждается официальным письмом Министерства экономики Украины от 20.03.2023 № 2704-22/11985-07, в котором прямо указано, что работодатель имеет право инициировать бронирование работника, даже если он работает не на основном месте работы, а по совместительству, — сказала адвокат.

Работник не обязан сообщать руководству по основному месту работы о том, что он был забронирован другим работодателем (то есть по месту работы по совместительству). Законодательством не предусмотрена обязанность такого информирования, и никаких санкций за его отсутствие также не установлено.

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