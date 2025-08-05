Бронювання сумісників у 2025 році: чи можна не змінювати основне місце роботи

У зв’язку з продовженням дії воєнного стану в Україні та загальної мобілізації питання бронювання військовозобов’язаних працівників залишається актуальним і потребує чіткого правового розуміння.

Особливо це стосується ситуацій, коли людина працює на кількох роботах, зокрема за сумісництвом, і саме там роботодавець має можливість здійснити бронювання.

Адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова пояснила для Фактів ICTV, чи можливе бронювання сумісників під час мобілізації та за яких умов.

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Чи можна забронювати сумісника у 2025 році

Бронювання військовозобов’язаних у період повномасштабного вторгнення та, відповідно, загальної мобілізації має важливе стратегічне значення як для працівників, так і для роботодавців.

Досить часто виникають ситуації, коли працівник за основним місцем роботи не підлягає бронюванню, водночас за місцем роботи за сумісництвом є така можливість. У зв’язку з цим у багатьох постає логічне питання: чи можна реалізувати право на бронювання саме за місцем роботи за сумісництвом і чи потребує це зміни основного місця працевлаштування?

– Так, відповідь на це питання однозначно позитивна. Дійсно, бронювання за місцем роботи за сумісництвом є правомірним, – зазначила адвокат.

Порядок бронювання військовозобов’язаних визначений Постановою Кабінету міністрів України від 27 січня 2023 року № 76 Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за списками під час дії воєнного стану.

За словами адвоката, зазначена постанова не містить жодних обмежень щодо бронювання працівників, які працюють за сумісництвом.

– Ба більше, позиція щодо бронювання сумісників підтверджується офіційним листом Міністерства економіки України від 20.03.2023 № 2704-22/11985-07, у якому прямо зазначено, що роботодавець має право ініціювати бронювання працівника, навіть якщо він працює не на основному місці роботи, а за сумісництвом, – сказала адвокат.

Працівник не зобов’язаний повідомляти керівництво за основним місцем роботи про те, що він був заброньований іншим роботодавцем (тобто за місцем роботи за сумісництвом). Законодавством не передбачено обов’язку такого інформування, і жодних санкцій за його відсутність також не встановлено.

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