Юлия Захарченко, редактор ленты
2 мин.
Маршруты в Будапешт и Вену из Украины временно изменены — Укрзализныця
Ряд международных поездов из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут.
Какие поезда в Будапешт и Вену изменят маршрут
Как сообщает компания Укрзализныця, с 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на станции Будапешт-Келети.
Из-за этого изменятся остановки и конечные станции для ряда международных поездов:
Сейчас смотрят
- поезд № 9/10 Киев — Будапешт — Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети;
- поезд № 143/146 Чоп — Вена — Чоп, беспересадочные вагоны Киев — Вена — Киев будут останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд, а остановка на Келети отменена во время ремонта.
В Укрзализныце отмечают, что Будапешт-Нюгати и Будапешт-Келенфельд являются удобными центральными станциями с доступом к метро, трамваям и автобусам:
- Будапешт-Нюгати — линия метро M3;
- Будапешт-Келенфельд — линия метро M4.
Пассажиров призывают обратить внимание на эти изменения при поиске билетов на международные маршруты в Будапешт и Вену.
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.