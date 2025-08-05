Маршруты в Будапешт и Вену из Украины временно изменены — Укрзализныця

Ряд международных поездов из Украины в Будапешт и Вену изменят маршрут.

Какие поезда в Будапешт и Вену изменят маршрут

Как сообщает компания Укрзализныця, с 25 августа по 20 сентября венгерская железная дорога будет проводить масштабные ремонтные работы на станции Будапешт-Келети.

Из-за этого изменятся остановки и конечные станции для ряда международных поездов:

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поезд № 9/10 Киев — Будапешт — Киев будет прибывать и отправляться со станции Будапешт-Нюгати вместо Келети;

поезд № 143/146 Чоп — Вена — Чоп, беспересадочные вагоны Киев — Вена — Киев будут останавливаться только на станции Будапешт-Келенфельд, а остановка на Келети отменена во время ремонта.

В Укрзализныце отмечают, что Будапешт-Нюгати и Будапешт-Келенфельд являются удобными центральными станциями с доступом к метро, трамваям и автобусам:

Будапешт-Нюгати — линия метро M3;

Будапешт-Келенфельд — линия метро M4.

Пассажиров призывают обратить внимание на эти изменения при поиске билетов на международные маршруты в Будапешт и Вену.

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