Военный учет женщин-медиков: какие документы нужны для пересечения границы в 2025 году

30 июля 2025 года в Украине вступили в силу изменения в законодательство, упростившие процедуру постановки женщин-медиков на воинский учет. Отныне это происходит автоматически, без необходимости лично появляться в территориальных центрах комплектования.

В то же время за такими женщинами сохраняется обязанность в течение 60 дней пройти военно-врачебную комиссию, чтобы определить степень их пригодности к службе.

О том, смогут ли женщины-медики выехать за границу и как будут их проверять, мы расспросили у адвоката юридической компании Riyako & Partners Екатерины Анищенко.

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Адвокат отметила, что обязанность явиться в ТЦК у женщин-медиков сохраняется. В течение двух месяцев с момента постановки на учет они должны пройти военно-врачебную комиссию, которая определяет их пригодность к службе. Если этого не сделать, женщин с медицинским и фармацевтическим образованием в Украине могут объявить в розыск.

По словам адвоката, учебные заведения передают в ТЦК списки выпускниц с соответствующим образованием. После этого женщин автоматически ставят на учет, и далее каждая из них должна в установленный срок явиться в ТЦК.

— Никаких отдельных норм или исключений для женщин в этом вопросе закон не предусматривает. Один закон — для всех. Если женщина не пройдет ВВК в установленный срок, ее могут оштрафовать, составить протокол и даже объявить в розыск, — подчеркнула юрист.

В то же время мобилизация женщин в 2025 году предусмотрена исключительно на добровольных началах. Неважно, имеет ли она медицинское образование или нет. Поэтому женщин-медиков, несмотря на автоматическую постановку на воинский учет, могут призвать только с их согласия.

Военный учет женщин-медиков: можно ли выезжать за границу

Адвокат отметила, что у представителей Государственной пограничной службы нет доступа к информации о женщинах, которой обладают территориальные центры комплектования. В частности, стало ли лицо на воинский учет, прошло ли оно военно-врачебную комиссию.

Поэтому женщины, которые имеют медицинское образование, могут выезжать за границу на общих условиях, и для этого им нужен только загранпаспорт.

— Никаких ограничений или запретов на выезд для женщин-медиков, даже тех, кто уже состоит на воинском учете, действующее законодательство не предусматривает. Ни в одном нормативно-правовом акте, в частности в постановлениях Кабинета министров, не говорится о запрете выезда таких женщин, — отметила адвокат.

По словам Екатерины Анищенко, на границе у женщин не требуют военно-учетных документов, а в правила пересечения границы, которыми руководствуются пограничники, не вносили никаких изменений относительно обязательной проверки женщин в реестре Оберіг.

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