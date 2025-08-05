Військовий облік жінок-медиків: які документи потрібні для перетину кордону у 2025 році

30 липня 2025 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, що спростили процедуру взяття жінок-медиків на військовий облік. Відтепер це відбувається автоматично, без необхідності особисто з’являтися до територіальних центрів комплектування.

Водночас за такими жінками зберігається обов’язок протягом 60 днів пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити ступінь їхньої придатності до служби.

Про те, чи зможуть жінки-медики виїхати за кордон та як будуть їх перевіряти, ми розпитали у адвоката юридичної компанії Riyako & Partners Катерини Аніщенко.

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Адвокатка зазначила, що обов’язок прийти до ТЦК у жінок-медиків зберігається. Протягом двох місяців із моменту постановки на облік вони мають пройти військово-лікарську комісію, яка визначає їхню придатність до служби. Якщо не зробити цього, жінок із медичною та фармацевтичною освітою в Україні можуть оголосити в розшук.

За словами адвокатки, заклади освіти передають до ТЦК списки випускниць з відповідною освітою. Після цього жінок автоматично ставлять на облік, і далі кожна з них має у встановлений строк з’явитися до ТЦК.

– Жодних окремих норм чи винятків для жінок у цьому питанні закон не передбачає. Один закон – для всіх. Якщо жінка не пройде ВЛК у визначений строк, її можуть оштрафувати, скласти протокол і навіть оголосити в розшук, – підкреслила юристка.

Водночас мобілізація жінок у 2025 році передбачена виключно на добровільних засадах. Не важливо, має вона медичну освіту чи ні. Тож жінок-медиків, попри автоматичну постановку на військовий облік, можуть призвати лише за їхньою згодою.

Військовий облік жінок-медиків: чи можна виїздити за кордон

Адвокатка наголосила, що у представників Державної прикордонної служби немає доступу до інформації про жінок, якою володіють територіальні центри комплектування. Зокрема, чи стала особа на військовий облік, чи пройшла військово-лікарську комісію.

Тож жінки, які мають медичну освіту, можуть виїжджати за кордон на загальних умовах, а для цього їм потрібен лише закордонний паспорт.

– Жодних обмежень або заборон на виїзд для жінок-медиків, навіть тих, хто вже перебуває на військовому обліку, чинне законодавство не передбачає. У жодному нормативно-правовому акті, зокрема в постановах Кабінету міністрів, не йдеться про заборону виїзду таких жінок, – зазначила адвокат.

За словами Катерини Аніщенко, на кордоні у жінок не вимагають військово-облікових документів, а до правил перетину кордону, якими керуються прикордонники, не вносили жодних змін щодо обов’язкової перевірки жінок у реєстрі Оберіг.

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