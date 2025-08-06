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Карта боевых действий на 6 августа 2025 года – ситуация на фронте

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 113 боевых столкновений.

Российские войска нанесли два ракетных и 87 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 119 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли 1 531 дрон-камикадзе и осуществили 3 108 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

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Такие данные по состоянию на 22:00 5 августа обнародовал Генеральный штаб Украины.

Где идут бои в Украине 6 августа 2025 года – смотрите на карте боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 6 августа 2025

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 260-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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